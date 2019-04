Van Vollenhoven houdt zich in op Twitter

Pieter van Vollenhoven houdt zich over het algemeen in op Twitter. Dat bekende de man van prinses Margriet maandag in een interview op NPO Radio 1.

“Ik vind het aardige van Twitter dat je contact krijgt met mensen met wie je anders geen contact maakt”, legde Van Vollenhoven uit aan interviewer Tijs van den Brink. “Je bent het natuurlijk niet met alle reacties eens. Je denkt soms: dat is toch heel begrijpelijk voor iedereen? Maar dat is het dus niet altijd.”

Van Vollenhoven heeft zo’n 30.000 volgers. Hij stelt “zelf de verantwoordelijkheid te nemen over wat ik twitter. Maar ik beperk me wel tot de onderwerpen waar ik verstand van heb: veiligheid, monumenten, natuur en dieren. Het heeft iets ongeremds om altijd maar een mening over van alles te hebben.”

Geen officiële prins

Soms moet de oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zich echt inhouden, bekende hij in het gesprek. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) controleert zijn Twitterberichten voor plaatsing niet, voegde hij daar meteen aan toe. “Ik heb op werkgebied alle vrijheid. Maar de ervaring leert wel dat áls ik iets schrijf dat mensen niet zint, het woord ‘ministeriële verantwoordelijkheid’ heel snel om de hoek komt kijken.”

Al is Van Vollenhoven geen officiële prins, hij maakt wel deel uit van het Koninklijk Huis. Daarom vallen zijn activiteiten direct onder de ministeriële verantwoordelijkheid. In theorie zou de Kamer premier Mark Rutte ter verantwoording kunnen roepen voor uitspraken van Van Vollenhoven.