Pieter van Vollenhoven wil dat er een nationale veiligheidsinspectie komt, vergelijkbaar met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Dat zegt de man van prinses Margriet in zijn boek Oproep van een Waakhond.

De nationale veiligheidsinspectie moet worden opgericht vanuit de bestaande inspecties. Met een nieuwe overkoepelende organisatie denkt Van Vollenhoven dat er beter toezicht wordt gehouden op de dagelijkse gang van zaken in alle sectoren. Als voorbeelden waar inspectie faalde noemt de bijzonder hoogleraar risicomanagement in het NRC de cafébrand in Volendam, de vuurwerkramp in Enschede en het neerstorten van het vliegtuig van Turkish Airlines bij Schiphol.

Daarnaast denkt Van Vollenhoven dat deze organisatie onafhankelijker is dan de losse inspecties. De inspecteurs zouden verder van de materie afstaan en altijd willen dat alle regels worden gevolgd. Er wordt dan geen oogje meer dicht geknepen, wat nu nog vaak gebeurt volgens Van Vollenhoven.