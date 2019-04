Koning Willem-Alexander opent woensdagmiddag 15 mei het nieuwe Windpark Krammer in Bruinisse. Dat heeft de RVD maandag gemeld.

Windpark Krammer bestaat uit 34 windturbines op en rond de Krammersluizen. Samen leveren de turbines circa 102 megawatt groene stroom. Hiermee kunnen ruim 100.000 huishoudens van energie worden voorzien. Een consortium van vier multinationals neemt de groene stroom af.

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De bijna 5000 leden van energiecoöperaties Deltawind (Zuid-Holland) en Zeeuwind (Zeeland) zijn in 2009 begonnen met de plannen voor de ontwikkeling van Windpark Krammer. In februari 2017 is gestart met de bouw.