Het is dinsdag precies veertien jaar geleden dat de Britse prins Charles in het huwelijk trad met Camilla. Charles en Camilla vieren dus hun ivoren huwelijk.

De Britse troonopvolger gaf op 9 april 2005 in het stadhuis van Windsor zijn jawoord aan zijn tweede vrouw. Daarna volgde een kerkdienst met achthonderd gasten in de St George’s Chapel in Windsor Castle, waar vorig jaar mei ook zijn jongste zoon prins Harry trouwde met Meghan. Koningin Elizabeth gaf na afloop een receptie voor het bruidspaar in Windsor Castle.

Camilla steunt haar man bij het uitvoeren van zijn taken als troonopvolger en steunt een groot aantal goede doelen. Sinds haar huwelijk met de prins van Wales is ze verbonden aan meer dan negentig liefdadigheidsinstellingen en woont ze regelmatig evenementen bij om haar organisaties te steunen.

Voor beiden was dit hun tweede huwelijk. Charles was officieel van 1981 tot en met 1996 getrouwd met Diana, maar het stel ging al in 1992 uit elkaar. Camilla was van 1973 tot en met 1995 getrouwd met Andrew Parker Bowles.