De Britse koninklijke familie probeert op subtiele wijze afstand te nemen van sultan Hassanal Bolkiah van Brunei. Dit omdat het olierijke ministaatje op het eiland Borneo vorige week de zwaarste vorm van de islamitische shariawetgeving heeft ingevoerd. Daardoor staat nu de doodstraf – door steniging – op overspel, verkrachting en homoseksuele seks, en zijn ook amputatie en geseling ingevoerd voor andere vergrijpen.

Brunei en de sultan zijn hiervoor wereldwijd veroordeeld, van de Verenigde Staten tot de Verenigde Naties en bijvoorbeeld de Britse en Nederlandse regeringen. Ook is opgeroepen tot een boycot van bedrijven en hotels die in handen zijn van de sultan of de investeringsmaatschappij van Brunei. Zo zag het Dorchester-hotel in Londen een aantal reserveringen geannuleerd worden, ook al gaf het hotel een verklaring uit waarin het stelde geen enkele vorm van discriminatie te accepteren.

De Britse prinsen William en Harry mijden deze zomer Cowoth Park, een luxehotel in Ascot, waar ze de afgelopen jaren steeds deelnamen aan een polotoernooi. Daar werd dan geld ingezameld voor door de koninklijke familie gesteunde goede doelen. William en Harry hadden al besloten minder tijd te besteden aan polo, maar dat ze daardoor niet naar Cowoth Park hoeven, komt goed uit schreef de Daily Express dinsdag.

Petitie

De universiteit van Oxford is in een petitie gevraagd het eredoctoraat dat de sultan in 1993 kreeg in te trekken terwijl de Londense metro alle reclame-uitingen van Brunei heeft verwijderd. Demonstranten vroegen zaterdag om verbreking van de diplomatieke betrekkingen. In de Tweede Kamer en de Duitse Bondsdag is gevraagd de aan de sultan gegeven decoraties af te nemen.

Volgens waarnemers heeft de sultan de strengere wetten onder meer ingevoerd om het streng gelovige deel van zijn bevolking tevreden te stellen nu het economisch minder goed gaat met Brunei. Het landje, waar koningin Beatrix met Willem-Alexander en Máxima in 2013 op staatsbezoek was, is lid van het Gemenebest en Britse militairen oefenen er regelmatig op vechten in de jungle.