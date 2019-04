Kroonprins Haakon is flink aan het werk gezet op Fiji. De Noorse kroonprins, die het land bezoekt tijdens zijn reis langs eilanden in de Stille Oceaan, kon dinsdag sportkleding uit zijn koffer halen. Haakon waagde zich aan rugby en zeilen.

Haakon, die maandag op traditionele wijze welkom werd geheten op Fiji, trainde in het Albert Park mee met het nationale jeugdrugbyteam. Rugby is dé sport op Fiji: het land is de regerend Olympisch kampioen en doet in september een gooi naar de wereldtitel tijdens de Rugby World Cup in Japan. Haakon wenste Fiji maandag al veel succes in Japan.

Nadat hij zich in het Albert Park in het zweet had gewerkt, koos Haakon het ruime sop. Hij stapte aan boord van een zeilboot, die aangedreven wordt door zonne-energie. Haakon noemde het schip, dat al vele zeemijlen aflegde, “een onvergetelijk mooi project”, melden Noorse media. “Het is leuk om een beetje kennis te maken met de bootcultuur hier in Fiji.”

Fiji is Haakons tweede stop tijdens zijn reis langs een aantal Pacifische eilandstaten. Na Tonga en Fiji is vanaf woensdag Samoa aan de beurt.