Japan krijgt nieuwe bankbiljetten die passend zijn voor het nieuwe Reiwa-tijdperk dat op 1 mei aanbreekt met de troonsbestijging van keizer Naruhito. Dat vertelde minister van Financiën Taro Aso dinsdag in Tokio bij de presentatie van de nieuwe ontwerpen.

Het is voor het eerst sinds 2004 dat er een nieuwe reeks bankbiljetten komt, al moeten de Japanners nog wel even wachten alvorens ze de biljetten van 1000, 5000 en 10.000 yen in hun portemonnee vinden. De Bank van Japan brengt ze namelijk pas in het eerste kwartaal van 2024 in omloop, zo vertelde minister Taro Aso.

Zijn ministerie heeft de personen die op de waardepapieren worden afgebeeld zorgvuldig gekozen. De inspanningen die zij in het verleden hebben verricht zijn ook in de nieuwe Reiwa-jaartelling nog relevant: het bevorderen van nieuwe industrieën, empowerment van vrouwen en technologische vooruitgang.

Op het biljet van 1000 yen komt de arts Shibasaburo Kitasato, die werkte aan het vinden van een remedie voor tetanus. Het biljet van 5000 yen toont Umeko Tsuda, een van de eerste Japanse vrouwen die in het buitenland studeerde, en op het biljet van 10.000 yen wordt de ‘vader van het Japanse kapitalisme’ afgebeeld, de industrieel Eiichi Shibusawa, mede-oprichter van de beurs van Tokio.

Het biljet van 1000 euro krijgt op de keerzijde een wereldberoemde afbeelding van een van de houtsnijwerken van Katsushika Hokusai: de grote golf bij Kanagawa, met de berg Fuji op de achtergrond.

De Bank van Japan zag eerder dit jaar een enorme en onverwachte toeloop ontstaan op de laatste serie circulatiemunten uit het Heisei-tijdperk, de jaartelling die in 1989 begon met het aantreden van keizer Akihito. De bank verontschuldigde zich voor het feit dat niet aan de vraag kon worden voldaan. Een nieuwe stormloop wordt verwacht wanneer de eerste serie munten uit het Reiwa-tijdperk in circulatie worden gebracht.