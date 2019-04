Koning verdiept zich in geothermie in Andijk

Koning Willem-Alexander bracht dinsdag een werkbezoek aan particulier netbeheerder Energiecombinatie Wieringermeer (ECW) in Andijk. Dat deed hij met minister Eric Wiebes van Economische Zaken, nadat ze samen in Purmerend een gasloze modelwoning hadden bezocht.

ECW houdt zich sinds 2014 onder meer bezig met geothermie. Dat is een duurzame vorm van energie waarbij warm grondwater uit de diepe ondergrond wordt gehaald. Via een warmtewisselaar kan het water vervolgens gebruikt worden als warmtebron. Na het winnen van de warmte wordt het water weer teruggepompt in de putten die doorgaans 2000 tot 2500 meter diep liggen.

ECW, die op vijf locaties in West-Friesland putten heeft geboord, verwarmt al de kassen op het glastuinbouwterrein Agriport A7 met aardwarmte. De netbeheerder wil de komende jaren ook woningen aansluiten op het geothermienet.

De koning trekt er regelmatig op uit met ministers en staatssecretarissen. Het bezoek met minister Wiebes is het achtste in een reeks van bezoeken van de koning met bewindslieden.