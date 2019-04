Het Japanse keizershuis staat woensdag stil bij een bijzondere mijlpaal. Het is precies zestig jaar geleden dat keizer Akihito en keizerin Michiko in het huwelijk traden.

Het koppel vierde hun jubileum vorige maand al met een feestelijke lunch in Tokio met hun drie kinderen en hun partners. Ook een vijftigtal andere gasten waren uitgenodigd voor het samenzijn.

Woensdag wordt het gevierd In het Nationaal Theater in Tokio. Stilgestaan wordt ook bij het dertigjarig regeringsjubileum. Akihito en Michiko zijn daar niet bij, wel premier Shinzo Abe en andere hoogwaardigheidsbekleders.

In 1957 ontmoette de toenmalige kroonprins Akihito burgermeisje Michiko Shoda tijdens een tennistoernooi. Het leidde in april 1959 tot een huwelijk. Michiko trad als eerste burger toe tot de keizerlijke familie. Momenteel bereidt Akihito zich voor op zijn aftreden op 30 april. Kroonprins Naruhito neemt de dag erna het stokje over.