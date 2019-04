Koningin Sonja van Noorwegen heeft in het British Museum in Londen de grote tentoonstelling over de Noorse kunstschilder Edward Munch geopend. Het is de grootste tentoonstelling van Munchs werk in Groot-Brittannië in 45 jaar.

De tentoonstelling onderzoekt het vermogen van Munch, bekend van De Schreeuw, om menselijke emoties te portretteren. Er zijn in het nationale museum van het Verenigd Koninkrijk 83 werken te zien waarop hij liefde, verlangen, eenzaamheid, angst en verdriet laat zien.

In haar openingstoespraak citeerde Sonja de grote voorman van het expressionisme: “Ik wil levende mensen schilderen die ademen en voelen en liefhebben en lijden.” De Noorse koningin voegde eraan toe dat Munch zijn artistieke manifest waarmaakte. “Ik denk dat de meesten van ons onze eigen levens in zijn kunst kunnen herkennen”, zei de vorstin. “Munch is universeel, omdat hij ons laat zien wie wij kunnen zijn, op het grote doek tussen liefde en angst.” Na de opening kreeg koningin Sonja een rondleiding door de tentoonstelling.

Voor de tentoonstelling over Munch leende het British Musum vijftig grafische werken van het Munch Museum in Oslo. Nooit eerder leende het Noorse museum zo veel werken uit aan het buitenland. De expositie Munch Love and Angst is tot en met 21 juli te zien.