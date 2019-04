Prinses Ariane is jarig, ze is 12 jaar geworden. De prinses, voluit Ariane Wilhelmina Máxima Ines Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, werd op 10 april 2007 in Den Haag geboren. Ariane is derde in de lijn van troonopvolging.

De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima woont samen met haar ouders en zussen, kroonprinses Amalia (15) en prinses Alexia (13), in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Ze zit in groep acht van de openbare Bloemcampschool in Wassenaar en na de zomer gaat ze naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Daar zitten haar zussen ook op.

In haar vrije tijd doet Ariane aan paardrijden, hockey, tekenen en jazzballet. Ook speelt ze gitaar.

Woensdag 10 april is overigens ook de verjaardag van een ander lid van de Koninklijke Familie: prins Floris is 44 jaar geworden. Floris is de jongste zoon van Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet.