Pieter van Vollenhoven heeft woensdagmiddag in het stadhuis van Rotterdam het eerste exemplaar van zijn deze week in boekvorm verschenen hartekreet ‘Oproep van een waakhond’ aangeboden aan burgemeester Ahmed Aboutaleb.

In zijn boek pleit Van Vollenhoven in zijn hoedanigheid van voorzitter van de stichting Maatschappij en Veiligheid voor samenvoeging van alle losse inspecties van de verschillende ministeries in één kritische, onafhankelijke Nationale Veiligheidsinspectie.

Die kan namelijk beter toezien op naleving van de regels dan de aan ministeries verbonden inspecties die vaak ook hun eigen handelen moeten beoordelen, of ook rekening moeten houden met het strafrecht, waardoor de oorzaak van misstanden niet boven water komt. Betrokkenen houden namelijk hun mond wanneer ze weten dat hun getuigenis ook bij de rechter kan worden gebruikt.

Zelfregulering

,,De ervaring leert dat veiligheid heel gemakkelijk het onderspit delft als het wordt afgewogen tegen economische belangen”, stelt Van Vollenhoven. Daar komt bij dat vele sectoren zelfregulering kennen zonder dat daarvoor de kaders wettelijk zijn vastgelegd en dus ook afwijkingen of gesjoemel mogelijk zijn.

Van Vollenhoven spiegelt de door hem bepleite Nationale Veiligheidsinspectie aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waar hij 22 jaar voor heeft gestreden. In zijn boekje, dat verschijnt in de aanloop naar zijn 80e verjaardag eind deze maand, spreekt Van Vollenhoven de hoop uit dat het nu minder lang zal duren. De vraag is wel of ik het nog ga meemaken.”

Burgemeester Aboutaleb vond het ,,moedig” dat Van Vollenhoven zich op dit politiek ook heikele vlak begeeft. Maar hij gaf hem wel gelijk.