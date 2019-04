Pieter van Vollenhoven viert eind deze maand met familie, naaste vrienden en getrouwen zijn tachtigste verjaardag. Wie hem de afgelopen dagen heeft beluisterd op radio en televisie en bezig heeft gezien bij de uitreiking van de naar hem vernoemde penningen voor moedig gedrag, zal zich afvragen of ’80’ wel klopt. De ‘professor’ werd deze week op Twitter niet voor niks liefdevol omschreven als ‘oude ijzervreter’.

Van Vollenhoven vindt tachtig worden geen prestatie. “Dat word je vanzelf”, zo zei hij desgevraagd. Maar leeftijd is geen beletsel om maatschappelijk actief te blijven en, zoals de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdag zei, ‘stenen in de vijver’ te blijven gooien. Van Vollenhoven gooide deze week zelfs twee fikse stenen in de vijver van het publieke debat. “Moedig”, vond Aboutaleb.

Van Vollenhoven pleitte als voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) in een vurig pamflet ‘Oproep van een waakhond’ voor de instelling van een Nationale Veiligheidsinspectie, naar voorbeeld van de Onderzoeksraad van Veiligheid (OVV). Een onafhankelijke inspectie kan zorgen dat regels ook daadwerkelijk worden nageleefd en er niet wordt gesjoemeld.

Opa

Ook hield Van Vollenhoven een pleidooi voor een actievere opstelling van burgers wanneer ze getuige zijn van geweld en misdrijven. “Ingrijpen, niet alleen maar staan filmen”, was de boodschap. De wet biedt de mogelijkheden, al zijn er ook belangrijke randvoorwaarden als proportionaliteit en noodweer. Met zijn stichting gaat Van Vollenhoven uitzoeken hoe burgers beter kunnen worden uitgerust om zich assertiever op te stellen.

Daarmee heeft Van Vollenhoven, die nog een flink aantal functies bekleedt, zich alweer werk verschaft voor de komende jaren. Ondertussen hoopt hij dat over de instelling van een Nationale Veiligheidsinspectie korter wordt gedaan dan over het oprichten van de OVV (22 jaar). Zijn vier zoons weten inmiddels dat Pieter maar beperkt tijd heeft voor zijn verplichtingen als ‘opa’. Zijn lichaam mag dan mankementen vertonen, stilzitten en niet werken zijn ook aan de vooravond van zijn tachtigste verjaardag geen optie.