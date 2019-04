Fred de Graaf, oud-voorzitter van de Eerste Kamer en oud-burgemeester van Apeldoorn, heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek Koninklijk Afscheid. Daarin beschrijven David Hakkenberg en Leon van den Broeke alle uitvaarten van de regerende Oranje-vorsten en hun partners sinds 1815.

De nadruk ligt op de overdenkingen die bij de uitvaarten werden gehouden. Volgens kerkrechtdeskundige Van den Broeke waren de lijkredes in het verleden vaak een propagandamiddel voor de koninklijke familie. Recentere rouwpreken, zoals bij de uitvaarten van prins Claus (2002) en koningin Juliana (2004), vertelden veel meer het verhaal over hun persoon.

Naast de preken geeft het door uitgeverij De Banier uitgegeven rijkelijk geïllustreerde boek Koninklijk Afscheid ook biografische schetsen van de predikanten en wordt verteld over de periodes van rouw aan het hof en het verloop van de uitvaart. Die verliep niet altijd zonder obstakels, werd donderdagavond in Apeldoorn bij de boekpresentatie verteld.

Zo duurde het van 12 december 1843 tot 2 januari 1844 alvorens de kist met het stoffelijk overschot van de in Berlijn overleden oud-koning Willem I in Delft aankwam voor de uitvaart. “De lijkkist was niet te tillen en een stoomschip dat de kist in Duitsland moest ophalen had ernstige motorproblemen”, gaf Hakkenberg een aantal redenen voor de lange duur van het transport.