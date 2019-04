De foto Een huilend meisje aan de grens van de Amerikaanse fotograaf John Moore is uitgeroepen tot World Press Photo van het jaar. Prins Constantijn reikte de prestigieuze fotoprijs donderdagavond uit tijdens een awardshow in de de Westergasfabriek in Amsterdam.

De World Press Photo van het jaar laat het Hondurese meisje Yanela Sanchez zien bij de Mexicaans-Amerikaanse grens terwijl haar moeder wordt gefouilleerd door de grenspolitie. Hoewel de peuter en haar moeder niet zoals vele anderen uit elkaar werden gehaald, deed de foto veel stof opwaaien over het migrantenbeleid van president Donald Trump. John Moore werkt voor Getty Images en fotografeert sinds 2008 over de immigratie- en grenskwesties. De jury prees vooral de details op de foto.

Tijdens de jaarlijkse World Press Photo-wedstrijd, die voor de 62e keer plaatsvond, worden de beste foto’s van het afgelopen jaar gekozen, in meerdere categorieën. Dit jaar zijn in totaal 78.801 foto’s ingezonden, door 4738 fotografen uit 128 landen.

Vanaf zaterdag zijn de winnende persbeelden te zien in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Daarna reist de tentoonstelling de wereld rond en worden in 100 steden en 45 landen vier miljoen bezoekers verwacht.