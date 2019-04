De Zweedse kroonprinses Victoria heeft vrijdag gewandeld door de Zweedse provincie Halland. Victoria deed de provincie aan in haar reeks van looptochten door de Zweedse natuur. Op foto’s van verschillende lokale media is te zien dat ze hier zichtbaar van genoot.

De 41-jarige kroonprinses wandelde met lokale studenten en andere wandelaars de ‘Prins Bertil Route’, vernoemd naar de oom van haar vader Carl Gustaf. Een deel van de tocht legde Victoria per fiets af. Ook leerde ze over de natuur die ze tijdens haar zonnige wandeling kon bewonderen.

De tocht door Halland maakt deel uit van haar laatste reeks wandelingen, die ze in 2017 is begonnen, door de Zweedse provincies. De laatste serie trapte ze vorige maand af. Ze gaat nog naar Västmanland (26 april), Jämtland (17 mei), Södermanland (22 mei), Medelpad (29 mei) en Gästrikland (7 juni). Met de tochten wil de kroonprinses de verschillende delen van Zweden in verschillende seizoen ervaren en daarnaast wil ze laten zien hoe rijk de Zweedse natuur is. Bovendien hoopt ze het buitenleven en meer bewegen te stimuleren.