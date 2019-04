Harald en Sonja vieren Pasen traditiegetrouw in de bergen. Het Noorse koningspaar is vrijdag gehuld in winterkleding vertrokken naar hun zogeheten Prinsehytta (chalet) in de vallei Sikkilsdalen in het Noorse berggebied Jotunheimen.

Harald en Sonja vertrokken vrijdag vanuit Oslo met de trein naar het berggebied in het oosten van Noorwegen. Daar verblijven ze jaarlijks met vrienden en maken ze lange langlauftochten.

Vorige maand zei de koning al tijdens het staatsbezoek aan Chili hoeveel waarde het koppel hecht aan hun jaarlijkse Paasuitje. “Sikkilsdalen is erg belangrijk voor ons. Daar trekken we ons terug.”