De aanstaande ouders Harry en Meghan hebben in verwachting van hun eerste kindje al veel felicitaties en gelukswensen ontvangen. Een groep schoolkinderen uit Stratford Upon Avon feliciteerde het paar ook en kreeg daarom als bedankje een handgeschreven brief terug van de hertog en hertogin van Sussex.

“Hunne Koninklijke Hoogheden waren ontzettend geraakt dat jullie de moeite hadden genomen om hen zulke mooie brieven te schrijven”, opent de brief van de woordvoerder aan de lerares van het schoolklasje aan basisschool The Willows. “In de bijlage vindt u individuele reacties voor ieder kind. De hertog en hertogin van Sussex bedanken iedereen van harte en doen alle kinderen de allerliefste groeten.”

De lerares van de klas, Sarah Davis, postte vrijdag een foto op Twitter met een stapel koninklijke enveloppen. “Kijk eens wat er vanmorgen binnen kwam”, staat er onder de kiekjes.