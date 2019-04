Kroonprinses Mary woonde vrijdag de opening van een bijzondere modetentoonstelling bij. De Deense opende de Fashioned from Nature-expositie in het Natural History Museum in Kopenhagen, waar kleding te zien is die gemaakt is van natuurlijke materialen.

Het Deense koningshuis deelde zaterdag foto’s van Mary’s bezoek op Instagram. Hierop is te zien hoe de kroonprinses zich laat informeren over de bijzondere natuurlijke items. De Deense had zich voor de gelegenheid passend gekleed in een zwarte coltrui gecombineerd met een groene rok met een print van takken en bladeren.

Voor Fashioned from Nature zijn alle kledingstukken en accessoires gemaakt van natuurlijke materialen. De tentoonstelling vertelt daarnaast over het effect dat de productiemethoden van de mode-industrie en de consumptiegewoonten van de samenleving hebben op het milieu.