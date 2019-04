De aanslag op Koninginnedag in 2009 in Apeldoorn wordt op 30 april in besloten kring herdacht. Het is onbekend of de koninklijke familie daarbij aanwezig zal zijn. Sinds de grote openbare herdenking in 2010, waar vrijwel de hele koninklijke familie bij aanwezig was, komen de nabestaanden en betrokkenen jaarlijks in stilte bijeen. Daar komt bij dat herdenking op 30 april samenvalt met de 80e verjaardag van Pieter van Vollenhoven.

Tien jaar geleden reed Karst T. op Koninginnedag in Apeldoorn met zijn zwarte Suzuki Swift dwars door de mensenmenigte in een poging de koninklijke bus te rammen. Zeven mensen en hijzelf overleden, tientallen anderen raakten gewond. Vrijwel de voltallige koninklijke familie was in 2009 aanwezig om de honderdste geboortedag van koningin Juliana te vieren.

Een jaar later waren de Oranjes bij de grote openbare herdenking, waarbij een monument werd onthuld. Ze waren zichtbaar aangeslagen bij de dienst.

Fred de Graaf, destijds burgemeester van Apeldoorn, heeft tien jaar nadien nog sporadisch contact met enkele nabestaanden. “In het eerste jaar stond alles in het teken van hulp en nazorg. Ook de koninklijke familie bezocht betrokkenen”, zegt de ondertussen gepensioneerde De Graaf. Op 30 april legt hij op persoonlijke titel bloemen bij de plek waar de aanslag plaatsvond. “Maar gaandeweg moet je toch het gewone leven weer oppakken. Koninginnedag, nu Koningsdag, moest er ook niet voor altijd mee belast blijven.”