Groothertog Jean van Luxemburg ligt in het ziekenhuis. De 98-jarige vader van groothertog Henri is opgenomen vanwege een longinfectie, zo heeft het Luxemburgse hof bekendgemaakt.

Jean wordt voor observatie in het ziekenhuis gehouden, luidde de boodschap van de hofmaarschalk. Verder werd niets bekendgemaakt over de gezondheidstoestand van de gepensioneerde groothertog. Jean lag eind 2016 voor het laatst in het ziekenhuis. Toen kampte hij met bronchitis. Het voormalig staatshoofd werd begin 2017 ontslagen, net op tijd om zijn 96e verjaardag op 5 januari thuis te kunnen vieren.

Van 1964 tot 2000 regeerde Jean over Luxemburg. In oktober van dat jaar droeg hij de troon over aan zijn oudste zoon Henri. De hoogbejaarde Jean treedt de laatste jaren nog maar weinig in het openbaar en woont in kasteel Fischbach, in het noorden van het groothertogdom.