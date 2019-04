De Belgische prinses Eléonore viert dinsdag haar elfde verjaardag. Op social media stroomden de felicitaties binnen. Het Belgische hof bedankte via Twitter in het Nederlands, Frans, Duits en Engels voor alle ontvangen berichten. Het is de tweede dag op rij feest bij de Belgische koninklijke familie. Koning Filip vierde maandag al zijn 59e verjaardag.

Eléonore is niet de enige royal die dinsdag de verjaardagstaart mag aansnijden. Koningin Margrethe van Denemarken viert in Kopenhagen haar 79e verjaardag. In Luxemburg worden twee verjaardagen gevierd: groothertog Henri wordt 64 jaar, zijn jongste zoon Sébastien mag 27 kaarsjes uitblazen.