De Zweedse koning Carl Gustaf bereidt zich voor op de viering van zijn 73e verjaardag op 30 april. Het paleis heeft dinsdag bekendgemaakt dat de koning traditiegetrouw het eerbetoon van de strijdkrachten en kinderen uit het publiek in ontvangst zal nemen op het plein naast het paleis.

Deze Ytrre Borggården is ook de plek waar ook dagelijks de ceremoniële wisseling van de wacht plaatsvindt. De rest van de koninklijke familie kan vanuit de open ramen van het paleis de gebeurtenissen goed volgen.

Naast een muzikaal en militair huldeblijk voor de jarige, met 21 saluutschoten die precies op het middaguur vanaf Skeppsholmen worden afgevuurd, kunnen kinderen daarna een voor een naar voren komen om de koning bloemen te geven.

Dat levert regelmatig grappige en vertederende taferelen op omdat niet alle kinderen even onverschrokken zijn als hun ouders misschien dachten toen ze hun kroost met een bloem of bosje bloemen in de richting van de koning stuurden.