Koning Willem-Alexander woont donderdag 16 mei de viering van het 100-jarig bestaan van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer bij. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt. Tijdens het bezoek wordt er aandacht besteed aan het moderne veterinaire laboratorium en het doorgeven van kennis op internationaal niveau over diergezondheid, veterinaire diagnostiek en laboratoriumonderzoek.

In 1919 werd GD door Friese veehouders opgericht om dierziekten georganiseerd te bestrijden. De focus van de organisatie ligt nu vooral op het verbeteren van de diergezondheid. De organisatie zet diergezondheidsprogramma’s op en voert in Nederland in opdracht van de overheid en de landbouwsectoren de diergezondheidsmonitoring voor rundvee, varkens, pluimvee en kleine herkauwers uit. Daarnaast beschikt de organisatie over een onderzoeksafdeling met één van de grootste hightech veterinaire laboratoria ter wereld.

Internationaal werkt de organisatie aan toegepast onderzoek, onderwijs en consultancy. Het opleidings- en trainingsinstituut GD Academy organiseert internationale trainingen over diergezondheid voor veehouders en dierenartsen en voor de farmaceutische- en de veevoederindustrie. De cursussen omvatten zowel de theorie als de praktijk van veterinaire diagnostiek en laboratoriumonderzoek.