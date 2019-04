De Deense koningin Margrethe heeft dinsdag vanaf het bordes van Marselisborg Slot in Aarhus de gelukwensen in ontvangst genomen voor haar 79e verjaardag. Duizenden Denen hadden zich op het gazon voor het paleis verzameld om de vorstin toe te zwaaien en toe te zingen. Margrethe werd vergezeld door het kroonprinselijk gezin.

De viering vindt doorgaans plaats op het plein van Amalienborg in Kopenhagen, waar ze dan op het paleisbalkon verschijnt. Maar omdat haar verjaardag nu in de paasweek valt, had de bevolking van Aarhus weer de kans de koningin en haar familie geluk te wensen. Margrethe brengt de paasvakantie traditioneel door in Marselisborg. Twee jaar geleden vierde ze er ook haar verjaardag. Het was toen de laatste keer dat echtgenoot prins Henrik, die vorig jaar overleed, er bij was.

De muziekband van de Koninklijk Lijfgarde zorgde dinsdag voor de muzikale ondersteuning van de festiviteiten, terwijl koningin Margrethe zelf het publiek leidde in een meervoudig ‘hoera! hoera!’ De verwachting is dat de Deense vorstin volgend jaar voor haar tachtigste verjaardag flink uitpakt, zoals dat aan het Deense hof bij belangrijke mijlpalen gebruikelijk is.