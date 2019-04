Het Belgische koningspaar heeft dinsdagmorgen via sociale media gereageerd op de grote brand in de Parijse kathedraal Notre-Dame. “Eén van de grootste symbolen van de Franse geschiedenis en werelderfgoed is gisteren deels in vlammen opgegaan. Dit drama raakt ons allen. We leven mee met de Parijzenaars en de Fransen”, schreven koning Filip en koningin Mathilde.

Zij waren niet de enigen die zich uitspraken. “Ik ben met mijn hele hart bij Parijs voor het verlies van het onschatbare architectonische en historische juweel. Op dit droevige ogenblik, betuig ik al mijn steun”, schreef groothertogin Maria Teresa van Luxemburg. Zij is beschermvrouw van een van de grote klokken van de Notre-Dame, de bourdon Marie.

Pieter van Vollenhoven reageerde op Twitter op de verklaring van de Franse president Emmanuel Macron dat de door brand verwoeste kathedraal met vereende krachten herbouwd zal worden. “Gelukkig beschikken de Fransen ook over een grote expertise en ervaring op het terrein van restauraties”, aldus Van Vollenhoven. Hij weet waarover hij praat. Hij zet zich in Nederland al sinds jaar en dag in voor monumentenzorg en het Restauratiefonds.

Herrijzen

Het Spaanse koningspaar sprak de verwachting uit dat de kathedraal uit de as zal herrijzen. “Het Franse volk zal het herbouwen, ongetwijfeld opnieuw versnellen. En we zullen er zijn, de hele wereld is en zal met Frankrijk zijn”, schreven koning Felipe en koningin Letizia op sociale media.

Het waren niet alleen de regerende vorstenhuizen die hun ontzetting deelden. De graaf van Parijs, die voor het koningshuis Orléans aanspraak maakt op de vacante Franse troon, uitte zijn diepe droefheid en grote ongerustheid “voor dit juweel van onze geschiedenis.” Prins Radu en zijn vrouw Margareta, hoofd van het Roemeense koningshuis, konden de brand met eigen ogen vanaf de kades langs de Seine aanschouwen. Zij zijn voor een bezoek in Parijs. In een schrijven aan president Macron betuigde ze haar steun en prees ze de inzet van de brandweer.

Reacties kwamen ook van Reza Pahlavi, zoon van de laatste sjah van Iran wiens moeder keizerin Farah in Parijs woont. “Ik ben met heel mijn hart bij jullie”, schreef Reza aan het Franse volk. De Thaise Ubolratana, de oudste zus van koning Vajiralongkorn, zei zeer bedroefd te zijn “hoewel ik christen noch Française ben.” De Italiaanse prins Emanuele Filiberto plaatste een foto van de brandende kathedraal op Instagram. “Er zijn geen woorden. Zoveel verdriet en zoveel hoop”, schreef hij erbij.