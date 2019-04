Koningin Elizabeth en prins Charles zijn diep getroffen door de verwoestende brand die maandagavond de wereldberoemde Franse kathedraal Notre-Dame heeft getroffen. Beiden hebben dinsdag een boodschap gestuurd naar de Franse president Emmanuel Macron. Ook Albert van Monaco uitte zich over de catastrofe.

“Prins Philip en ik waren diep bedroefd om de beelden te zien van het vuur dat in de kathedraal van Notre-Dame om zich heen sloeg. Ik heb oprechte bewondering voor de hulpdiensten die hun leven hebben gewaagd om te proberen dit belangrijke nationale monument te redden. In deze moeilijke tijd zijn mijn gedachten en gebeden bij degenen die in de kathedraal ter kerke gaan en bij heel Frankrijk”, aldus de Britse koningin.

Prins Charles schreef aan Macron dat hij zich zeer bewust was van de “speciale betekenis die de kathedraal heeft in het hart van uw natie.” Maar “ook voor ons allen buiten Frankrijk vertegenwoordigt Notre-Dame een van de grootste architectonische prestaties van de westerse beschaving.”

Vreselijke vuurzee

De Britse troonopvolger noemde het “een schat van de hele mensheid” en om getuige te zijn van de vernietiging daarvan “in deze meest vreselijke vuurzee is een verpletterende tragedie, waarvan we de ondraaglijke pijn allemaal delen.”

In Monaco liet vorst Albert II weten “diep ontdaan en verdrietig” te zijn. Hij liet weten dat zijn familie en de bevolking van Monaco solidair zijn met de Parijzenaars in deze zware tijd.