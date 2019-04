Koningin Sofia van Spanje en prinses Irene van Griekenland bezochten dinsdag het Palma Aquarium in Palma de Mallorca. Daar woonden de zussen de opening bij van een nieuwe tentoonstellingsruimte over bultrugwalvissen.

De moeder van koning Felipe bewonderde de nieuwe ruimte in het Palma Aquarium die is uitgerust met een koepel waarin een 3D-film over bultrugwalvissen wordt getoond. Sofia was bij de eerste vertoning van de film over de reuzen van de oceaan. Ook kreeg Sofia een rondleiding langs de nieuwe tentoonstelling, waarbij ze werd begroet en gefotografeerd door verschillende bezoekers.

Sofia en Irene kregen tijdens hun bezoek uitleg over de kenmerken van bultrugwalvissen, hun eetgewoonten en de geluiden waarmee ze communiceren. Sofia blijft tot en met Pasen op Mallorca, waar ze maandag haar vakantie begon.