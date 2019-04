Baarn stemt niet over Paleis Soestdijk

De gemeenteraad in Baarn heeft woensdagavond besloten niet te beslissen over de plannen rond Paleis Soestdijk. De gemeenteraad zit in de maag met de herontwikkeling van het voormalige landgoed van de koninklijke familie en het woonhuis van prinses Juliana en prins Bernhard.

Onderzoeken die de nieuwe eigenaar wil doen, zijn niet gereed of zelfs nog niet begonnen. De raad zegt hierdoor niet of niet volledig te kunnen overzien wat de gevolgen zijn van de beslissingen die de raad woensdag anders had genomen.

De raad is kritisch op de plannen zoals die er nu liggen. Ze vindt dat de nieuwe eigenaar van het paleis en het landgoed, de MeyerBergman Erfgoed Groep, te veel nieuwe woningen wil bouwen. Bovendien vinden de partijen dat er te veel natuur verloren gaat als de plannen doorgaan.