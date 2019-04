Prinses Beatrix woont op 24 mei het Muscles2Meet – Neuromuscular Young Talent Symposium in Zeist bij. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt. Het symposium is een initiatief van het Prinses Beatrix Spierfonds, waar ze sinds 1956 beschermvrouwe van is.

Muscles2Meet, georganiseerd door promovendi op het terrein van spierziekten, is bedoeld om jonge talentvolle onderzoekers te binden aan het spierziektenveld. Het symposium wordt georganiseerd samen met het Spierziekten Centrum Nederland, een samenwerkingsverband van expertisecentra op dit terrein van spierziekten. Beatrix is vanaf het begin betrokken geweest bij de opzet van het symposium in 2015 en was al aanwezig bij de eerdere twee edities in 2016 en 2017.

Tijdens het symposium houdt prof. dr. Niels Geijsen een lezing over onderzoek naar gentherapie, met behulp van CRISPR-Cas techniek, voor verschillende spierziekten. Aansluitend spreekt Beatrix met de deelnemers van het symposium.