Het Japanse keizerspaar is woensdag begonnen aan het laatste uitstapje buiten Tokio voor de troonsafstand van keizer Akihito op 30 april. Met de trein ging de ruim drie uur durende reis naar Ise. Daar zijn tientallen Shinto-heiligdommen.

De bagage die de keizer meenam was bijzonder. Hij nam replica’s mee van twee van de drie regalia die op 1 mei, een dag na zijn aftreden, een belangrijke rol spelen bij de troonsbestijging van zijn zoon Naruhito. Het gaat om een zwaard en een kostbaar juweel, die beide overigens netjes afgedekt blijven bij de ceremonie. De keizerlijke spiegel die ook deel uitmaakt van de regalia gaat nooit op reis, maar blijft achter in een van de heiligdommen op het terrein van het keizerlijk paleis.

De twee regalia worden alleen meegenomen bij een bezoek aan Ise. Daar is namelijk ook het heiligdom Kotai Jingu. Dat is gewijd aan Amaterasu, de godin van de zon die is volgens de overlevering de grondlegger is van het keizershuis. De keizer, die er in 2014 voor het laatst naar toe ging, gaat in het heiligdom vertellen dat hij van plan is af te treden. Ook zijn er plechtigheden bij heiligdommen van goden van eerdere keizers.

De hoofdpriester van Kotai Jingu moet afkomstig zijn uit de keizerlijke familie en daarom is een aantal jaren geleden Sayako Kuroda aangewezen, de enige dochter van de keizer.