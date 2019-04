Oranjes enthousiast over winst Ajax

Het is voor koning Willem-Alexander nog te vroeg om nu al het regeringsvliegtuig te reserveren om hem op 1 juni naar Madrid te brengen voor de finale van de Champions League. Het Amsterdamse Ajax zal eerst de halve finales moeten doorkomen tegen Tottenham Hotspur of Manchester City.

Maar wellicht houdt de als Ajax-fan bekend staande koning alvast de datum vrij. Zijn Spaanse collega koning Felipe bezocht de afgelopen jaren ook geregeld de finales van Champions League en Europa League wanneer er Spaans succes was te verwachten.

Ajax weet overigens niet alleen koning Willem-Alexander achter zich getuige de reacties van zijn familie op sociale media na de zege van de Amsterdammers dinsdagavond in Turijn, waar Juventus in eigen huis met 1-2 werd verslagen. “Het was ook werkelijk fantastisch! Soms worden dromen toch werkelijkheid…”, twitterde woensdagmorgen Pieter van Vollenhoven.

“Gefeliciteerd Ajax, wat een prestatie. Genoten! Verdiend!!” schreef zijn zoon prins Pieter-Christiaan al direct na de wedstrijd die televisiezender Veronica met 3,7 miljoen kijkers een record bezorgde. De altijd wat introverte prins Bernhard had minder woorden nodig. “Yess Ajax. Wat geweldig.” Hij plaatste er wel icoontjes van een champagnefles en opgestoken duim bij. Prins Constantijn tenslotte hield het bij een retweet van een bericht van Ajax zelf: “We are still creating history!”