Prins Andrew leert over thee in China

De Britse prins Andrew is zijn dag woensdagochtend ontspannen begonnen. De hertog van York woonde tijdens zijn bezoek aan China in Fujian een traditionele theeceremonie bij. Ook leerde Andrew van alles over het proces om thee te maken, dat is te zien op foto’s die hij deelde op Twitter.

Andrew kreeg uitleg over het productieproces van jasmijnthee en zag hoe deze specifieke thee van een lokaal theemerk in zes maanden negen keer gezeefd wordt voordat de blaadjes klaar zijn. Daarna nam de prins deel aan een traditionele theeceremonie, waarbij hij het warme drankje uiteraard ook mocht proeven. Dat smaakte hem goed. “Bedankt voor een heerlijk bezoek (en thee)”, schreef de prins op Twitter.

De Brit kwam eind vorige week aan in China voor een 9-daags bezoek. Andrew reist naar verschillende steden. Zo bezocht hij al de universiteit in Peking, ontmoette hij de minister van Wetenschap en Technologie en bezocht hij een technisch congres.