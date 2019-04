Nieuw-Zeeland heeft woensdag bekendgemaakt dat prins William op 25 en 26 april op bezoek komt. De vorige maand al aangekondigde reis staat in het teken van de terreuraanslag die op 15 maart plaatsvond in Christchurch, waarbij vijftig mensen het leven verloren.

Prins William begint zijn visite in Auckland, waar hij aanwezig is bij de herdenking van de zogenoemde Anzac Day. Dat is in Australië en Nieuw-Zeeland het equivalent van de Nederlandse Dodenherdenking. Aanvankelijk was de dag ingesteld om de tijdens de Eerste Wereldoorlog in Turkije gesneuvelde militairen te eren, maar in later jaren is de herdenking uitgebreid naar alle bij oorlogs- en vredesoperaties omgekomen Australiërs en Nieuw-Zeelanders.

Uit Auckland vliegt de hertog van Cambridge naar Christchurch, op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Daar heeft hij ontmoetingen met overlevenden van de terreuraanslag op twee moskeeën, met leden van de verschillende hulpdiensten en vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap.

Toelichting

“De hertog heeft een nauwe band met Nieuw-Zeeland en in het bijzonder met Christchurch. Zijn bezoek biedt de gelegenheid om degenen die getroffen zijn door de terroristische aanvallen van de moskee te eren en steun te betuigen aan de lokale en nationale gemeenschap”, aldus premier Jacinda Ardern in een toelichting.

William bezocht Christchurch ook in 2011 nadat de stad was getroffen door een zware aardbeving. Samen met echtgenote Catherine was hij in 2014 voor het laatst in Nieuw-Zeeland dat nog steeds zijn grootmoeder koningin Elizabeth als staatshoofd heeft.