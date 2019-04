De Britse koningin Elizabeth heeft Witte Donderdag gevierd in de St. George’s Chapel van Windsor Castle. Ze kreeg gezelschap van haar kleindochter prinses Eugenie. Voor haar was het een weerzien met de kapel, waar ze in oktober in het huwelijk trad met haar man Jack.

De koningin, voor de gelegenheid gekleed in een vrolijk paasgeel outfit, woonde met Eugenie de jaarlijkse ‘Royal Maundy Service’ bij. Traditiegetrouw deelde Elizabeth na afloop muntstukken uit, de zogeheten maundy coins. De ontvangers zijn gepensioneerden die veel hebben betekend voor de kerk en de lokale gemeenschap. Dit jaar schonk Elizabeth de munten aan 93 mannen en vrouwen, één voor elk van haar levensjaren. De coins zijn vaak in trek bij verzamelaars.

Elizabeth viert zondag haar 93ste verjaardag.