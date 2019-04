Filip en gezin weer aan de wandel in Spanje

Het begint haast een traditie te worden voor het Belgische koningsgezin: in het voorjaar lopen ze een stuk van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Net als de twee afgelopen jaren zijn koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen gespot op de beroemde route van de wandeltocht.

Volgens Spaanse media werd het koninklijke gezin vergezeld door vrienden en bodyguards. Op foto’s is te zien dat ze bepakt en bezakt in outdoorkleding lopen en wandelstokken mee hebben. Donderdag werden ze gezien in de buurt van Fromista, ten noorden van de stad Valladolid.

Het is onbekend hoeveel kilometers Filip en Mathilde dit jaar willen afleggen. Vorig jaar liep het gezelschap vijf dagen lang een afstand tussen de 20 en 30 kilometer.