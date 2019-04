Koningin Máxima heeft donderdagochtend het jubileumcongres Geld & Gedrag in TivoliVredenburg bijgewoond. Het congres was ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Tijdens het congres presenteerde de directeur van het Nibud, Arjan Vliegenthart, de onderzoeksresultaten van Geldzaken in Praktijk 2018/2019, een driejaarlijks Nibud-onderzoek waarin het instituut op een rij heeft gezet hoe de Nederlander anno 2019 met zijn geld omgaat. De rest van de dag wordt gevuld met workshops en verscheidene sprekers zoals staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark.

De koningin is sinds 2010 erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken, waar het Nibud lid van is. In deze functie vraagt ze aandacht voor het belang van financieel onderwijs en het verstandig omgaan met geld, met name voor kinderen en jongeren.