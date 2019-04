Koningin Sirikit met koorts in ziekenhuis

De Thaise koningin Sirikit is opgenomen in een ziekenhuis in Bangkok. De 86-jarige moeder van koning Vajiralongkorn lijdt aan koorts vanwege een blaasontsteking. Dat heeft het Kantoor van de Koninklijke Hofhouding donderdag bekendgemaakt.

Sirikit ligt sinds dinsdagavond in het ziekenhuis. Op advies van de artsen moet ze daar blijven ter observatie en om te herstellen van haar koorts. Het is onduidelijk hoe lang ze in het ziekenhuis moet blijven.

Vorig jaar augustus belandde Sirikit ook al in het ziekenhuis, toen vanwege griep. Sirikit wordt nauwelijks nog in het openbaar gezien. Nadat zij in 2012 werd getroffen door een beroerte, heeft de koningin zich teruggetrokken uit het openbare leven.

De moeder van de koning ligt dan wel in het ziekenhuis, in de rest van de Thaise hoofdstad zijn de voorbereiding voor de kroning van haar zoon in volle gang. Vajiralongkorn kroont zichzelf op 4 mei tot koning van Thailand.