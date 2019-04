Op het eiland Mallorca wordt aan het einde van de ‘goede week’, waarin christenen het lijden, sterven en de opstanding van Christus gedenken, uitgekeken naar de komst van het Spaanse koninklijk gezin. Dat verblijft nu nog op een geheime vakantiebestemming, maar wordt paaszondag verwacht in de kathedraal van Palma.

Het bijwonen van een paasmis behoort sinds jaar en dag tot de koninklijke tradities. Koning Juan Carlos is er ooit mee begonnen. Hij combineerde het met een kort verblijf in paleis Marivent, dat een prachtig uitzicht biedt op de Middellandse Zee. Na de troonswisseling in 2014 heeft koning Felipe de traditie niet verbroken, al verblijft hij in de voorafgaande dagen niet op het eiland.

Spaanse media proberen elk jaar weer te achterhalen waar de koning dan wel vakantie viert. De premier weet het en een aantal paleis- en veiligheidsfunctionarissen, maar die houden hun mond. De koningsdochters Leonor en Sofia zijn inmiddels ook oud genoeg dat ze begrijpen dat ze op school niets moeten zeggen over hun vakantie.

Botsing

Zo blijft het bij speculeren. Koningin Letizia zou vorige week met haar kinderen zijn gespot in een vliegtuig naar Rome. Daarna is echter niks meer over hen vernomen. Koningin Sofia is getrouw de traditie al wel op Mallorca waar ze maandag en dinsdag met haar jongere zus prinses Irene ook twee openbare optredens had.

Gehoopt wordt dat ze op Goede Vrijdag ook een van de traditionele processies zal bijwonen alvorens zondag bij de kathedraal te verschijnen met het gezin van koning Felipe. Beide koninginnen, Letizia en Sofia, zullen daar niet graag worden herinnerd aan hun pijnlijke botsing een jaar geleden. Toen verhinderde Letizia voor het oog van de verbaasde media dat haar dochters samen met hun oma poseerden voor de fotografen.

Het kwam nog net niet tot een handgemeen, maar tot op de dag van vandaag wordt het incident in de Spaanse media opgerakeld. Alsof het om een film gaat, kondigde de krant El Español al bijna verlekkerd aan: “Letizia en Sofía, duel in de kathedraal van Palma, deel 2.”