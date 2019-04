Prinses Amalia heeft meegeschreven aan een kerstmusical die in december wordt opgevoerd in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat heeft het programma 6 Inside ontdekt. In de hoofdrol speelt zangeres Trijntje Oosterhuis.

De Rijksvoorlichtingdienst wil het verhaal niet bevestigen. Volgens een woordvoerder worden er “geen mededelingen” over privéaangelegenheden gedaan. De schouwburg wil ook niet ingaan op het verhaal. “We kunnen hier helaas geen mededelingen over doen”, aldus een woordvoerder. Trijntje Oosterhuis bevestigt in een reactie dat ze met het stuk meedoet, maar heeft naar eigen zeggen “geen idee” wie de makers zijn.

Het stuk heet Het Kerstklooster en gaat over “onhandige elven, boze koningen en kerstfeeën”. De 15-jarige Amalia zou de musical samen met een schoolgenootje hebben geschreven. Naast Trijntje, die in de huid van een fee kruipt, worden andere rollen door leerlingen van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet, de school van Amalia, gespeeld.

Op de website van de Koninklijke Schouwburg stond Amalia vermeld onder het pseudoniem ‘Emilia van Nassau’ als een van de schrijvers. Deze pagina is echter inmiddels uit de lucht.

Het Kerstklooster is op 10 december eenmalig te zien. Alle kaarten zijn al uitverkocht.