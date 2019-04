Prinses Laurentien wordt geportretteerd in een aflevering van het Omroep MAX-programma Door andere ogen. Onder anderen haar vader Laurens Jan Brinkhorst, schrijver Paul van Loon en journaliste Carla Joosten beschrijven het leven en de carrière van de prinses. Dat meldt de omroep donderdag.

Prinses Laurentien van Oranje was de eerste burgerprinses aan het hof toen ze in 2001 het jawoord gaf aan prins Constantijn. Het beeld dat van haar wordt geschetst is dat van iemand die bijna niet kan stoppen met werken als het gaat om haar sociale projecten. Prinses Laurentien heeft bijvoorbeeld kinderraden opgezet, maar ze is vooral bekend van haar inzet om analfabetisme en laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen.

Die passie ontwikkelde ze al toen zij journalistiek studeerde aan de Universiteit van Berkeley in Californië. Als studente toonde ze zich begaan met straatprostituees en zwervers en ging met ze in gesprek.

Revolutionair

Volgens kinderboekenschrijver Paul van Loon ziet Laurentien zichzelf als verhalenverteller. Hij schreef samen met haar twee sprookjesboeken, maar er mocht geen prinses in voorkomen van Laurentien. Van Loon: “Ze houdt zich aan de regeltjes, maar is revolutionair in haar gedachten.”

Met haar gezin leidt prinses Laurentien een betrekkelijk normaal leven in Den Haag. Volgens haar vader kan ze moeilijk nee zeggen tegen werk en heeft ze een overvolle agenda. Wanneer haar vader haar vraagt of ze niet te hard werkt, antwoordt ze volgens hem: “Pap, ik ben ook al de 50 voorbij, dus ik kan op mezelf letten.”

Neerzetten

Als ze geen prinses was geweest, dan zou ze dit werk ook doen, menen vrienden en bekenden. Of zoals journaliste Carla Joosten het zegt: “Ze doet heel erg haar best. Ze wil echt iets neerzetten.”

De aflevering is op 22 april om 20:25 uur te zien op NPO 2.