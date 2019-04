Op Koningsdag zendt Omroep Max een speciale aflevering uit van het programma Nederland op film. De aflevering, gepresenteerd door Richard Groenendijk, staat in het teken van Koninginnedag en is volledig samengesteld uit amateur-filmmateriaal.

Na de uitvinding van de amateurfilmcamera had Nederland decennialang een koningin als staatshoofd: Wilhelmina wordt opgevolgd door haar dochter Juliana, die daarna de troon aan Beatrix overdraagt. Op gezette tijden, zoals op Koninginnedag, tijdens troonsbestijgingen en jubilea van het koningschap, liet de koningin zich toejuichen door het Nederlandse volk. Wie een filmcamera bezat, zette deze vaak ook aan op zo’n dag. Zodoende bestaan er vandaag de dag nog vele uren aan amateurfilm met daarop Wilhelmina, Juliana en Beatrix, vastgelegd door gewone Nederlanders. Volgens Omroep Max laat dat filmmateriaal zien hoe we ons verhouden tot ons staatshoofd, hoe die relatie langzaam maar zeker verandert, en hoe de invulling van het koningschap verandert.

De aflevering over Koninginnedag bevat onder meer een kleurenfilm van het vijftigjarig regeringsjubileum uit 1948 van koningin Wilhelmina, beelden van de rellen tijdens de beruchte Koninginnedag van 1980, gefilmd door amateurs die zich midden in het strijdgeweld waagden, en de viering van Koninginnedag in de jaren 50 in Papoea Nieuw-Guinea. Met diverse films van misschien wel de beroemdste amateurfilmer van Nederland: prins Bernhard, die als het even kon zelf de camera in de hand nam.

De aflevering is op zaterdag 27 april te zijn bij Omroep Max om 19.35 uur bij NPO 2.