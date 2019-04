Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben vrijdag hun bewondering voor verstandelijk beperkte sporters kenbaar gemaakt. De Belgische atleten die op de Special Olympics World Games tientallen medailles in de wacht sleepten, werden vrijdag in Brussel gehuldigd.

Voor aanvang van de ceremonie las vicepremier en minister voor personen met een handicap, Kris Peeters, een brief van het koningspaar voor. Daarin uitten Filip en Mathilde hun bewondering voor de prestaties van de atleten, meldt persbureau Belga. Het koningspaar is momenteel op vakantie in Spanje, waar ze ook dit jaar weer een stuk van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela lopen.

De Special Olympics World Games, die vorige maand werden gehouden in Abu Dhabi, waren bijzonder succesvol voor België. De 81 atleten wonnen 24 gouden, 21 zilveren en 22 bronzen medailles.