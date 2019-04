De koninklijke serres van Laken gaan vrijdagavond weer open voor het publiek. Het is een jaarlijkse gewoonte dat de bloemenpracht in de lente drie weken lang te bezoeken is.

Vijftien tuinmannen zijn het hele jaar door voltijds met het onderhoud bezig en de laatste weken voor de opening van de serres heel intensief. Vorig jaar kwamen er 113.000 bezoekers langs.

Michel Dekens, de verantwoordelijke van het domein in Laken, legt aan persbureau Belga uit wat er allemaal te zien is. “Eerst en vooral zijn er natuurlijk de serres zelf, gebouwd toen Leopold II koning was, door zijn architect Alphonse Balat. De afmetingen zijn gigantisch: anderhalve hectare oppervlakte, met een oppervlakte van 2,5 hectare wat de beglazing betreft. Er ligt 700 meter tussen het verste punt en het kasteel. Dus vooreerst is er die architectuur te bewonderen, maar daarnaast natuurlijk ook de uitzonderlijke vegetatie. Zo zijn er nog een behoorlijk aantal planten die aangebracht werden onder Leopold II, onder andere een deel van de uitzonderlijke collectie van de driehonderd camelia’s die we hier hebben.”

De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro en is gratis voor hen die onder de achttien zijn. De openingstijden zijn meestal van 9.30 uur tot 15.30 uur en ’s avonds van 20.00 uur tot 21.30 uur. Op maandag blijft alles de hele dag gesloten. De laatste bezoekdag is vrijdag 10 mei. Alle uren en andere info is na te kijken op monarchie.be.