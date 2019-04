De Thaise koning Vajiralongkorn heeft twee Australische duikers geëerd met een koninklijke onderscheiding voor het redden van twaalf Thaise jongens en hun coach vorig jaar. De Australiërs Richard Harris en Craig Challen waren onderdeel van het voornaamste reddingsteam en kregen daarvoor een Thaise ridderorde.

Harris en Challen ontvingen vrijdag de Orde van de Direkgunabhorn en ontmoetten de Thaise premier Rayuth Chan-ocha. Na de ceremonie reizen ze af naar Chiang Rai en bezoeken maandag de Tham Luang grot om daar de jongens en hun coach te ontmoeten. “We zijn opgetogen om ze te ontmoeten en om te zien hoe het nu met ze gaat”, zegt Harris tegen persbureau Reuters.

De groep, een voetbalelftal en een coach, kwamen vorig jaar vast te zitten in het grottenstelsel van Tham Luang in het uiterste noorden van Thailand. Dat gebeurde nadat door hevige regenval de grot deels was volgelopen en de ingang geblokkeerd was geraakt. Duikers wisten de groep nadat deze was gelokaliseerd, moeizaam te bereiken. Een Thaise duiker kwam daarbij om het leven. Na zeventien dagen kwam er een einde aan de reddingsoperatie die wereldwijd aandacht trok, en werden de jongens en hun coach gered.