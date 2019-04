De Britse koningin Elizabeth heeft naar aanleiding van het busongeluk op Madeira haar condoleances overgebracht aan de Duitse president Frank-Walter Steinmeier. Dat staat in een persverklaring van de Britse koninklijke familie.

Bij het ongeluk op het Portugese eiland kwamen 29 mensen om het leven, 27 mensen raakten gewond. De inzittenden waren voornamelijk Duitse toeristen. De bus raakte op een helling in een bocht van de weg en sloeg over de kop.

“Prins Philip en ik zijn zeer bedroefd over het busongeluk op Madeira”, staat in het bericht van de koningin. “We brengen hiermee onze condoleances over en zijn in gedachten en gebed bij de naasten van de getroffenen.”