Als het aan prins Harry en zijn vrouw Meghan ligt, sturen mensen die het paar een cadeau willen sturen vanwege de aanstaande geboorte van hun eerste kind, de giften naar vier specifieke goede doelen. In een persbericht wijzen de Sussexes de organisaties aan.

Een van de vier goede doelen is Little Village, dat wordt omschreven als “een soort voedselbank, maar dan voor kleren”. Verder wordt Lunchbox Fund genoemd, dat kinderen in Zuid-Afrika voorziet van schoolmaaltijden. Ook Well Child geven Harry en Meghan als suggestie: de prins is al sinds 2007 beschermheer van de organisatie, die zich inzet voor ernstig zieke kinderen en hun families. Tot slot wordt Baby2Baby genoemd, een goed doel dat kinderen in armoede tussen de 0 en 12 jaar probeert te helpen.

In het bericht staat dat Harry en Meghan “enorm dankbaar” zijn voor de steun die ze tot dusverre in aanloop naar de geboorte van hun kind hebben gehad. Ze moedigen mensen aan om te doneren aan goede doelen die kinderen en ouders ondersteunen die hulp kunnen gebruiken. Maandag zeiden Harry en Meghan al intens dankbaar te zijn voor alle donaties die fans hebben gedaan aan hulporganisaties. In een bericht op Instagram schreven ze dat het geld “echt verschil” kan maken.

De kleine Sussex komt ergens in de komende weken ter wereld. Verschillende media denken dat het in ieder geval voor 7 mei gaat gebeuren, aangezien opa prins Charles eerder maandag een reis naar Duitsland aankondigde.