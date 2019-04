De Britse koningin Elizabeth II viert zondag als hoofd van de Anglicaanse Kerk het paasfeest en tevens haar 93e verjaardag. Ze woont een kerkdienst bij in de Sint-Georgekapel in het complex van het paleis van Windsor en viert haar verjaardag zoals gebruikelijk in familiekring, onder anderen met haar 97-jarige man prins Philip. De officiële viering is in juni. Britse vorsten vieren al sinds de achttiende eeuw officieel hun verjaardag met een parade in de zomer.

Volgens plaatselijke media worden er dit jaar in Windsor op 21 april geen 21 kanonschoten afgeschoten te ere van de jarige vorstin, omdat het Pasen is. Dat eerbetoon is naar maandag verplaatst. In Londen wordt tijdens de paasdagen, met saluutschoten en muziek, ook stilgestaan bij de verjaardag van Elizabeth II, de langst regerende Britse vorst.

Mogelijk kan de vorstin zeer binnenkort haar achtste achterkleinkind tot de omwonenden rekenen. Prins Harry en zijn hoogzwangere vrouw Meghan zijn net uit Londen naar Windsor verhuisd en wonen nu op nog geen kilometer afstand, in het landhuis Frogmore Cottage. Meghan brengt volgens Britse media uiterlijk begin mei haar eerste kind ter wereld.