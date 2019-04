Geen vuiltje aan de lucht in Palma

PALMA – Dit jaar geen ruziënde koninginnen op Mallorca. Waar de Spaanse koningin Letizia vorig jaar nog mot had met haar schoonmoeder koningin Sofia, was het dit jaar pais en vree bij de paasmis. Letizia en Sofia kletsten voor aanvang van de mis en verlieten de kathedraal van Palma zelfs arm in arm.

Vorig jaar verhinderde Letizia voor het oog van de verzamelde media dat haar dochters met oma Sofia poseerden. Dit jaar werden er familiefoto’s gemaakt met Letizia en koning Felipe, die tactvol tussen zijn vrouw en moeder ging staan. Zijn dochters Leonor en Sofía werden ‘verdeeld’ onder moeders en oma. Voor aanvang van de paasmis stond Leonor naast Letizia en Sofía naast Sofia. Na afloop van de mis wisselden de prinsessen van positie.

Dit jaar waren het dus niet de koninginnen die voor opgetrokken wenkbrauwen zorgden. Die twijfelachtige eer was voor de bijna 12-jarige Sofía. Zij koos geen jurkje of rok voor de paasmis, maar verscheen voor het eerst in een broek.