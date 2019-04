Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben geschokt gereageerd op de aanslagen op Sri Lanka. Daar vonden zondag zeven explosies plaats waarbij bijna 160 doden en honderden gewonden vielen. Mogelijk zijn er ook Nederlanders onder de slachtoffers.

“Aanslagen in Sri Lanka hebben vele levens geëist. Onder de slachtoffers zijn veel kerkgangers die samen vreedzaam het Paasfeest vierden. Wij zijn geschokt door dit brute geweld en zijn in gedachten bij alle getroffenen en hun familie”, liet het koningspaar weten via de website van het Koninklijk Huis. “Overal ter wereld, en ook door ons, wordt voor hen gebeden.”

De explosies op Sri Lanka vonden plaats in kerken en luxe hotels. Pasen is een belangrijke feestdag binnen het christendom. Sri Lanka kent een christelijke minderheid, van voornamelijk rooms-katholieken.